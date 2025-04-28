三星X828是三星电子推出的一款经典直板功能手机。它以轻薄设计和实用功能为主打。本文会详细介绍它的核心配置。还会介绍其功能特点。也会介绍用户体验。以及市场定位。能帮您全面了解这款机型。

外观设计

三星X828机身很薄。其厚度仅6.9毫米。重量为72克。外壳有金属的感觉。有黑、银两种颜色搭配。它是紧凑的直板样式。按键是磨砂设计。兼顾了好看与防滑。适合用单手操作。

硬件配置

屏幕：1.8英寸26万色TFT屏，分辨率176×220像素

存储：内置80MB内存，支持microSD卡扩展（最高2GB）

摄像头：130万像素后置镜头，支持4倍数码变焦

电池：600mAh锂电池，待机时间约250小时

主要功能

1. 多媒体：支持MP3/AAC音乐播放、3GP/MP4视频播放





2. 连接性：蓝牙2.0、USB 2.0数据传输

3. 实用工具：计算器、单位换算、闹钟、日历等

使用技巧

省电模式：关闭蓝牙和后台程序可延长续航

快速拨号：长按数字键设定常用联系人

文件管理：定期清理缓存确保存储空间充足

市场定位与用户反馈

X828面向追求轻便和基础功能的用户。它特别适合当备用机。也适合老年群体用。在用户评价中。它的耐用性获好评。它的系统简洁。也获好评。但它扩展性较弱。比如它不支持3G网络。

总结三星X828特别轻薄。它性能稳定。在功能机时代留下了显著印记。适合在对智能需求低的场景用。