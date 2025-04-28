联想i5系列笔记本性价比高。它性能稳定。它是办公的理想之选。它也是学习的理想之选。本文会详细介绍联想i5笔记本。介绍它的特点。介绍它的配置。介绍它的适用场景。还会给出选购建议

1. 性能表现

联想i5笔记本配备英特尔酷睿i5处理器。有好多代产品能选。从第10代到最新的第13代。最新款i5 - 13500H处理器有12核心。还有16线程。最大睿频能到4.7GHz。性能比之前的一代提高了大概15%。能轻松满足多任务办公需求。也能满足视频剪辑等需求。

2. 配置选择

内存：建议选择16GB DDR4/DDR5内存

存储方面，起步配置是512GB SSD。优先考虑选用固态硬盘。这种固态硬盘采用PCIe 4.0。

在显卡方面，集成显卡版本适合用于办公和学习。MX550独显版适合进行轻度游戏。RTX3050独显版适合设计工作。

屏幕：14-16英寸IPS屏幕，100%sRGB色域为佳

3. 主流型号推荐

小新Pro16：16:10生产力屏，2.5K分辨率

ThinkPad E14：商务首选，通过军规测试

Yoga 14s：2.8K 90Hz触控屏，360度翻转

Legion 5：游戏本定位，配备高性能散热系统

4. 适用场景

日常办公：Word/Excel/PPT等办公软件

在线学习：网课、视频会议

轻度创作：PS图片处理、短视频剪辑

休闲娱乐：1080P视频播放、轻度游戏

5. 购买建议

预算在5000元至7000元之间。这个预算能买到主流配置的机型。要着重关注散热表现。还要关注接口配置。商务用户可优先考虑ThinkPad系列。追求性价比的话。推荐小新系列。要是需要触控屏。可选Yoga系列。建议去实体店体验键盘手感。再体验机身重量。之后再做决定。

购买时要确认处理器情况。看看是标压处理器，就是有H后缀的那种。还是低压处理器，即带U后缀的那种。标压版性能更强。但续航较短。还要检查是否支持PD快充。以及雷电4接口等实用功能。