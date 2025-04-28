诺基亚8250是诺基亚公司2001年推出的一款经典直板手机。它因独特的蓝色背光显示屏被称作“蓝屏手机”。这款手机在2000年代初期在全球流行起来。它成为很多人的第一部手机。

一、主要特点：

显示屏采用蓝色背光屏幕。这种屏幕在当时很罕见。在黑夜中它显得格外醒目。

2. 外形设计：造型是简洁的直板。尺寸是102×45×19mm 。

3. 重量：仅81克，非常轻便

4. 网络支持：GSM 900/1800双频

5. 通话时间：最长可达3小时

6. 待机时间：最长可达200小时

7. 功能：支持SMS短信、内置震动、T9输入法

二、创新之处：





1. 首次采用导航键设计，取代了传统的方向键

2. 预装多款经典游戏，如贪吃蛇2代

3. 支持更换外壳，用户可个性化定制手机外观

三、市场影响：

8250有时尚的设计。它有可靠的质量。凭借这些，它成了当时商务人士的首选。它也成了当时年轻人的首选。它的成功巩固了诺基亚在全球手机市场的领导地位。它还奠定了蓝屏手机作为一代人集体记忆的基础

四、技术局限性：

1. 单色屏幕，不支持彩屏显示

2. 不支持拍照功能

3. 内存有限，无法存储大量联系人信息

如今 诺基亚8250成了收藏家喜爱的物品 它简约的设计 可靠的品质 仍被许多老用户不断提及 这款手机代表着一个时代的技术水准 体现了那个时代的审美喜好 在移动通信发展历程中留下了深刻印记 有着重要意义。