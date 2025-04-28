戴尔笔记本是市场上主流的笔记本电脑品牌。它有众多系列和型号。知道怎么查笔记本型号很重要。这对买配件、找售后服务或升级系统都有用。下面是几种常用的戴尔笔记本型号查询方法：

1. 查看外观标签

多数戴尔笔记本底部贴有产品标签。标签上明确标注了笔记本型号。还标注了序列号。型号通常以字母开头。比如“XPS 13”。比如“Inspiron 15”等。

2. 通过系统信息查询

Windows系统：

按下Win+R键，输入"cmd"打开命令提示符

然后按下回车键

系统会显示笔记本的完整型号

3. 使用戴尔支持助手

安装戴尔SupportAssist软件后：

打开软件会自动识别设备信息

在"系统信息"中可以查看详细型号

该软件还能提供驱动程序更新和系统诊断功能

4. BIOS界面查看

重启电脑，在开机时连续按下F2键进入BIOS：





在BIOS主界面通常会显示产品型号

找到详尽的资料

5. 通过戴尔官网查询

如果知道服务标签（Service Tag）：

访问戴尔官方网站

在支持页面输入7位数的服务标签

系统会显示该设备的完整信息和保修状态

6. 发票或购买凭证

保留的购买发票会注明具体型号。电子订单也会注明具体型号。这是最准确的查询方式之一。

常见问题

Q：型号中的数字代表什么？

比如“XPS 15 9520”。其中，“15”表示屏幕尺寸。“9520”是具体的型号代码。

Q：如何区分不同代的产品？

通常情况下，型号末尾的数字会随着代次的增加而变化。比如说，“XPS 13 9310”要比“XPS 13 9300”更新。

掌握这些查询方法。能确保你在有需要时。快速且准确地获取笔记本型号信息。能为后续的维护和升级提供便利。