vivo云服务登录查找手机

vivo云服务登录方法

1. 手机端登录

进入手机设置选项。找到账号与同步。进入vivo账号。输入账号密码完成登录。若没有账号。需先注册。

或者借助「云服务」APP 直接登录。它支持手机号登录。也支持邮箱登录。还支持通过第三方账号快捷登录。比如微信。

2. 网页端登录

前往vivo云服务官网。点击「登录」按钮。输入账号相关信息。要借助短信验证码做二次验证。

查找手机功能操作步骤

1. 前置条件

手机绑定了vivo账号。还开启了“查找手机”功能。开启该功能的路径是：先进入云服务。再找到查找手机选项。最后开启开关。

手机处于联网状态（移动数据/Wi-Fi）。

2. 远程定位与操作

定位追踪登录网页端云服务。点击“查找手机”选项。如此便能实时查看设备位置。条件是GPS已处于开启状态。

响警报音就算手机是静音的。也能远程触发警报声。警报声会持续两分钟。这种情形适合在近距离找东西。

锁定屏幕：紧急情况下可远程锁定设备，并显示联系方式便于拾取者联系。

数据擦除：若确认无法找回，可彻底清除手机数据，保护隐私安全。

常见问题解答

1. 登录失败怎么办？

先查看一下网络状况。若不行，就尝试做一下「忘记密码」重置处理。若账号有异常，那就得联系客服解冻账号。

2. 定位不准如何解决？

先看看手机的GPS是不是开着的。接着瞧瞧手机的网络有没有开启。到空旷的地方再试一次。通常误差不会超过200米。

3. 未开启查找功能能否找回？

要是没有提前开启，就无法使用云服务定位。建议借助警方帮助去追踪。也可以通过IMEI码来追踪。

安全建议

定期检查云服务登录设备列表，移除陌生设备。

避免在公共电脑保存账号密码，退出时务必点击「注销」。

注意，有些功能要配合Funtouch OS 9及以上系统才能用。请一定确保手机系统是最新的版本。