2022年最值得买的笔记本电脑

2022年，笔记本电脑市场涌现出众多新品。这些新品性能强大，且轻薄易携带。办公、学习、娱乐游戏等方面，都有能满足不同需求的产品。本文将梳理2022年最值得购买的笔记本电脑。还会根据预算、使用场景以及性能需求，帮你做出最优选择。

1. 轻薄办公本推荐

日常办公的用户，首要考虑轻薄便携。日常学习的用户，首要考虑轻薄便携。轻度娱乐的用户，首要考虑轻薄便携。以下是几款2022年表现出色的轻薄本：

MacBook Air (M2, 2022)苹果M2芯片性能很厉害。它续航时间久。屏幕是13.6英寸视网膜屏。适合用苹果生态的用户。

华为MateBook 14 (2022)：2K触控屏，多屏协同功能强大，适合华为手机用户。

联想小新Pro 14 2022：搭载12代酷睿处理器，2.8K高刷屏，性价比极高。

2. 高性能创作本推荐

要是你是设计师。高性能笔记本绝对不能少。要是你是视频剪辑师。高性能笔记本绝对不能少。要是你是需要处理复杂任务的用户。高性能笔记本绝对不能少。

苹果笔记本电脑Pro有14英寸的款式。还有16英寸的款式。这两款都是2021年款。并且配备M1 Pro或Max芯片M1 Pro芯片性能很厉害。M1 Max芯片性能同样出色。XDR屏幕色彩精准。它适合专业创作者去用。

戴尔XPS 15 (2022)它配备了4K OLED屏。它搭载的是12代酷睿i7处理器或者12代酷睿i9处理器。它适合设计师用。它也适合摄影师用。

ROG幻16 (2022)：2.5K高刷屏，RTX 3060显卡，兼顾性能和便携性。

3. 游戏本推荐

2022年，游戏玩家需要强劲的显卡。游戏玩家还需要高刷新率屏幕。有几款产品值得考虑。

联想拯救者Y9000P (2022)它配备了i7-12700H处理器。还搭载了RTX 3070 Ti显卡。屏幕分辨率为2.5K。刷新率是165Hz。散热效果很棒。

华硕天选3 (2022)它搭载了锐龙7 6800H。它配备了RTX 3060。它采用的是144Hz屏幕。它的性价比非常高。

外星人x15 R2 (2022)：顶级配置，轻薄设计，适合追求极致体验的用户。

4. 预算有限的选择

如果你的预算在5000元以内，以下机型值得考虑：

RedmiBook Pro 15 2022屏幕是3.2K分辨率，具备90Hz刷新率。处理器是锐龙5 6600H。它适合办公用。它也适合学习用。

惠普战66五代：12代酷睿i5，高色域屏，商务设计加持。

5. 选购建议

CPU有两类处理器可供选择。一类是12代酷睿处理器。另一类是锐龙6000系列处理器。这两类处理器性能都更强劲。而且续航表现更佳。

屏幕优先选择高分辨率的，例如2K+的。也要优先选择高色域的，像100% sRGB或P3这种。要是有护眼需求，可考虑有DC调光的。或者考虑有低蓝光认证的。

续航轻薄本建议选择电池容量在50Wh以上的。游戏本需要考虑散热问题。游戏本还得考虑充电的速度。

扩展性接口数量得提前确认。像USB - C接口。HDMI接口。雷电4接口。内存的可升级性也要提前确认。硬盘的可升级性同样要提前确认。

2022年笔记本电脑市场竞争相当激烈。无论你是追求性能。还是追求便携性。亦或是追求性价比。都能寻觅到契合自身的产品。期望本文可助你做出最佳选择。