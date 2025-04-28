摩托罗拉C119是2005年推出的一款经典直板功能手机。它在低端市场颇受青睐。它受欢迎是因为耐用且待机时间长。这款手机采用1.5英寸单色STN屏幕。分辨率是96×64像素。显示效果简单。不过非常省电。它有标志性的“鹅卵石”造型。机身重量仅85克。配备防滑橡胶材质外壳。防摔性能出色。

在硬件方面，C119装着摩托罗拉自己研发的8位处理器。它有1MB存储空间，且不支持扩展。其通讯模块能支持GSM 900/1800MHz双频网络。它最大亮点是配备了970mAh锂电池。官方称其待机时间长达450小时，约18天。实际使用时，通话时间能达5小时以上

功能配置是这样的：有基础电话簿，能存储100条联系人。具备短信收发功能，支持T9输入法。有20和弦铃声。有闹钟和计算器等基本工具。有个防尘键盘，设计独特，采用一体成型工艺，按键间距大，可有效降低误触率。机身顶部设有挂绳孔，侧面保留2.5mm耳机接口。





这款手机创造过连续工作10年都不坏的记录。它有军工级耐用设计。其中包括IP54级防尘防水。还有1.5米抗跌落能力。工作温度范围在-20℃至60℃。2006年推出了改进版C119i。它增添了短信群发功能。重量减轻到79克。成为当时最轻薄的GSM手机之一。

C119已经停产很多年了。在二手市场上，成色好的C119能卖50至80元。有部分收藏者专门收集不同颜色版本的C119。C119最初有三种颜色，分别是黑色、蓝色和灰色。C119的设计理念明显影响了后来的摩托罗拉Defy等三防手机。