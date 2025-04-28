iphone5上市价格

2012年9月21日，iPhone5正式开售。它是苹果公司推出的第六代iPhone产品。其定价策略保持了苹果一贯的高端定位。下面是iPhone5上市时的具体价格情况以及相关市场反响：

1. 首发价格（美国市场）：

16GB版本：199美元（需签订两年合约）

无锁版零售价：649美元起

2. 中国市场定价：

16GB版本：5288元人民币

3. 其他主要市场价格（换算为美元）：

英国：约699英镑（约合1120美元）

德国：约799欧元（约合1040美元）

日本：约79800日元（约合1020美元）

4. 价格变动情况：

2013年9月iPhone5s发布。此后iPhone5价格下降。下降幅度为100美元。

16GB合约机价格降至99美元

无锁版零售价降至549美元

5. 市场反应：

首发周末销量突破500万台

创下当时iPhone销售速度新纪录

在中国市场引发抢购热潮

部分渠道出现加价2000元以上的黄牛现象

6. 价格争议点：

相比iPhone4s价格上涨约10%

欧洲市场定价明显高于美国本土

配件（如Lightning转换器）需额外购买

7. 同期竞争产品价格对比：

三星Galaxy S3：约599美元

HTC One X：约549美元

诺基亚Lumia 920：约449美元

iPhone5运用了定价策略。这表明苹果对产品溢价能力充满信心。它的售价较高。但市场接受程度良好。这使得苹果股价在上市当季度上涨了约20%。这款产品既守住了苹果的利润空间。又为其后续产品定价策略奠定了基础。