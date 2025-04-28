索爱手机，其全称为索尼爱立信，是在2001年由日本索尼公司与瑞典爱立信公司合资创立的手机品牌。它是被国际认可的正规手机制造商。下面是有关索爱手机的关键事实：

1. 品牌背景

2001年10月正式成立，总部设在伦敦

2012年索尼完成全资收购，品牌更名为索尼移动

使用索尼爱立信品牌期间，其产品在全球100多个国家销售

2. 产品质量

产品严格执行欧盟CE认证标准

在中国市场获得CCC强制认证

曾经推出过好多经典机型。像Walkman音乐手机系列。还有Cybershot拍照手机系列。

3. 市场表现

2008年曾位列全球第四大手机厂商





产品以音质和拍照功能著称

2012年后逐步被索尼Xperia系列取代

4. 售后服务

品牌存续期间在全球设立正规售后网点

目前索尼移动继续提供老款索爱手机的技术支撑

5. 现今状况

索尼爱立信品牌已停止使用

部分库存产品仍在二手市场流通

建议购买索尼Xperia系列获取最新产品体验

总结：索爱手机也就是索尼爱立信，曾经是国际上知名的正规品牌。现在它已经被索尼移动给取代了。它过去生产的产品仍然能够放心去使用。不过还是建议消费者去选择索尼最新的Xperia系列智能手机。