正规的二手手机回收网

1
Science Technology
科技不断进步，二手手机回收需求越来越大。选正规二手手机回收网站，交易安全有保障，还能拿到合理报价。以下是主流平台及实用建议：
主流正规平台推荐
1. 爱回收
线上线下结合，支持上门检测与邮寄回收
提供隐私清除服务，通过ISO27001信息安全认证
2. 转转
平台验机质检，公开检测报告
支持7天无理由退货
3. 京东拍拍
背靠京东生态链，回收价透明
旧机折价换新机服务
4. 回收宝
与支付宝合作信用回收
损坏机/报废机专项回收通道
选择要点
1. 资质核查
查看企业营业执照与EDI许可证
优先选择与手机品牌官方合作的平台
2. 隐私保护
确认提供数据擦除服务
建议自行恢复出厂设置后再寄送
3. 比价技巧
至少对比3家平台报价
注意“预估价”与“最终价”差异
4. 交易流程
选择支持验机后付款的平台
保留完整包装与快递凭证
避坑指南
警惕高价吸引套路，低价压价现象
拒绝到付邮寄要求
官方渠道查询IMEI确保非赃物
走正规的回收途径。这样能够防止个人信息被泄露。还可以让闲置资源的价值得到充分发挥。建议在进行交易以前。借助像黑猫投诉这样的平台。
Science Technology