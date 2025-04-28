三星f308当年多少钱

三星F308是2007年上市的时尚手机。它凭借独特设计与功能，当年引发不小关注。它是主打音乐功能的双面滑盖手机。F308发布时价格约在3000到3500元人民币之间。此价位在当时手机市场属中高端定位。

F308有个最大特点，采用了“双面设计”。一面是传统手机键盘与屏幕。另一面是专门的音乐播放控制面板，上面配备音乐快捷键，还有1.5英寸的OLED副屏。这种创新设计理念让它在音乐手机细分市场中崭露头角。

从配置方面来说，F308支持蓝牙2.0。它有USB 2.0接口。其内置1GB存储空间，还能通过microSD卡扩展至2GB。它配备了200万像素摄像头。虽说按照如今的标准，这些配置已过时，不过在2007年，这算是相当不错的规格。





这款手机上市后，价格呈缓慢下降态势。到2008年中后期，价格已降到2500元左右。当时市场上，竞争对手主要有诺基亚5300XM、索爱W580c等音乐手机。F308靠独特设计，在差异化竞争里占一定优势。

需要注意的是，F308的电池续航能力不太好。它的音乐播放时长大概是15小时。这在某种程度上对用户的使用感受造成了影响。不过，它有着时尚的外观。还有创新的设计理念。这使得它在2007年到2008年期间，成为了一款很有话题性的手机。

如今，这款曾经的中高端机型已经停产了。它在二手市场的价格或许不到百元。不过，它是三星在音乐手机领域的一次重要尝试。它在手机发展史上留下了独特的一笔。