联想ThinkPad X201是一款商务笔记本电脑。它于2010年发布。其屏幕尺寸为12.1英寸。它属于ThinkPad X系列。是该系列经典型号。这款笔记本继承了ThinkPad系列外观。外观为标志性黑色。它有红色TrackPoint指点杆。且键盘手感出色。

X201在硬件配置方面，配备了Intel第一代酷睿i3处理器。也配备了Intel第一代酷睿i5处理器。还配备了Intel第一代酷睿i7处理器。它最高可支持8GB DDR3内存。也支持500GB机械硬盘。其屏幕尺寸为12.1英寸。分辨率是1280×800。在当时，这样的配置属于中规中矩的商务本配置。整机重量约1.5kg，有着不错的便携性。

接口设计相当丰富：

3个USB 2.0接口

VGA视频输出

ExpressCard插槽

SD卡读卡器

以太网接口

耳机/麦克风插孔

在安全性方面，X201传承了ThinkPad的优良传统。它装有指纹识别器。它配备了防泼溅键盘。它具备硬盘保护技术。借助Lenovo的ThinkVantage技术套件，用户能方便地进行系统备份。用户能方便地进行系统恢复。用户能方便地进行系统管理。

在续航表现上，X201标配6芯电池。这种电池可提供约4至6小时续航时间。若换成9芯电池，续航时间能延长至8小时左右。在那个时候，这样的续航成绩很不错。

X201上市十多年了。它机身结构坚固。键盘手感出色。性能表现稳定。至今还有不少忠实用户在使用。对于只需要基本办公应用的商务人士来说。X201仍是可靠选择。

要注意，由于时间过去很久了，X201不能顺利运行现代操作系统。它也不能顺利运行现代软件。要是打算购买二手X201，建议升级为SSD硬盘。并且要安装轻量级Linux系统。如此便能得到更好的使用体验。