诺基亚3155是诺基亚公司2005年推出的手机。它是翻盖样式。属于3系列产品线。这款手机延续了诺基亚经典的耐用性设计。也延续了实用功能设计。当时深受消费者喜爱。

主要特点：

外观设计方面，采用紧凑翻盖样式。机身尺寸是85 x 45 x 23 mm。重量只有98克，方便携带。有多种颜色能选，像经典的银灰色与蓝色。

显示屏有TFT主屏。主屏尺寸是1.8英寸。主屏分辨率为128x160。另外还有个小外屏。外屏用来显示基本信息。

3. 网络支持方面：支持CDMA 800/1900MHz网络制式。这种网络制式主要针对北美市场。

基本功能都有啥？有电话簿功能。有短信功能。有日历功能。有闹钟功能等这些基础功能。还支持语音拨号。也支持语音备忘录。





5. 多媒体功能：配有VGA摄像头。其像素为30万。它支持视频拍摄。它也支持视频播放。并且内置MP3播放器。

具备可扩展性。支持通过microSD卡来扩展。扩展后的容量最高能够达到512MB。

7. 电池续航情况是这样的：标配的是970mAh锂电池。它通话时间能达到4小时。待机时间可以达到240小时。

诺基亚3155没有智能操作系统。它设计得很坚固。它设计得很耐用。它性能可靠。这让它成了当时商务人士的理想选择。这也让它成了普通用户的理想选择。这款手机代表了诺基亚在功能机时代取得的辉煌成就。

如今，诺基亚3155受到收藏爱好者的追捧。它设计经典。能勾起很多人的回忆。对现代用户来说。这款手机功能可能有限。但其可靠性和实用性。至今仍值得称赞。