三星s20+参数配置详细

三星S20+是2020年推出的旗舰手机。它硬件配置很棒。拥有前沿科技。到现在竞争力仍很强。下面是该机型的详细参数配置：

一、基础参数

1. 上市时间：2020年2月

2. 机身尺寸：161.9 x 73.7 x 7.8mm

3. 重量：186g（4G版）/188g（5G版）

4. 颜色选择：宇宙灰/云蓝/幻游黑

二、屏幕配置

屏幕尺寸为6.7英寸。它运用的是Dynamic AMOLED 2X材质。

2. 分辨率：3200×1440（WQHD+）

3. 刷新率：120Hz（支持48-120Hz动态调节）

4. HDR10+认证

5. 屏幕占比：93.1%

三、性能配置

1. 处理器：

国际版：Exynos 990

美版/国行版：高通骁龙865

2. 存储组合：

12GB LPDDR5 RAM

存储容量有三种可选规格。其一为128GB。其二是256GB。其三乃512GB。它采用UFS3.0。支持microSD扩展。扩展后最大容量可达1TB。

3. 5G支持（部分版本）

四、摄像系统

1. 后置四摄：

1200万像素主摄（f/1.8，1.8μm，OIS）

支持3倍混合光学变焦

1200万像素超广角（f/2.2，120°）

ToF景深镜头

2. 前置摄像头：1000万像素（f/2.2）





3. 视频录制：8K@24fps/4K@60fps

五、电池与充电

1. 电池容量：4500mAh

2. 快充：25W有线快充

3. 无线充电：15W

4. 反向无线充电：4.5W

六、其他功能

1. IP68防水防尘

2. 超声波屏下指纹识别

3. 支持Wi-Fi 6

4. USB 3.2 Type-C接口

5. 杜比全景声双扬声器

七、系统

初始系统为安卓10，也就是One UI 2.1

2. 可升级至Android 13

三星S20+在影像系统方面表现很棒。在屏幕素质方面也表现优异。它已经发布好些年了。不过其配置如今仍能满足多数用户需求。