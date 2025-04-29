沈阳联想笔记本电脑售后服务网点

在沈阳，联想笔记本电脑用户能通过多个经官方授权的售后服务网点，获得专业技术支撑。下面是沈阳地区主要联想售后服务网点信息，供您参考。

1. 联想沈阳三好街服务站

地址：沈阳市和平区三好街90号甲

营业时间：周一至周日 9:00-18:00

服务内容：硬件维修、软件调试、系统重装、电池更换等

地址：沈阳市沈河区中街路268号

营业时间：周一至周五 8:30-17:30

服务内容：主板维修、屏幕更换、键盘维修、数据恢复等

3. 联想沈阳铁西服务站

地址：沈阳市铁西区建设东路58号

服务内容：整机检测、硬件升级、保修服务、延保办理

4. 联想沈阳浑南服务站

地址：沈阳市浑南区浑南东路18号

服务内容：各类联想笔记本维修、配件更换、系统优化

服务提示：





1. 前往维修前建议提前电话预约

2. 携带购机发票或保修凭证以享受保修服务

3. 硬件维修通常需要3-7个工作日

4. 软件问题可优先咨询在线工程师

5. 特殊配件可能需要预定，建议提前确认

联想官方客服电话：（24小时服务）

建议：

1. 选择距离最近的官方授权网点

2. 重要数据建议提前备份

3. 维修后索要维修凭证

4. 了解设备的保修期限和范围

5. 非官方网点可能使用非原厂配件