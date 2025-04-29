一、小米手机产品线概述

旗舰系列有小米14系列，其中包含小米14、小米14 Pro以及小米14 Ultra

2. 中高端系列：小米13T系列、小米Civi系列

3. 入门系列包含：Redmi Note系列，还有Redmi数字系列

4. 游戏手机：Redmi K系列

二、在售机型价格一览（截至2024年1月）

（一）旗舰机型

1. 小米14

8+256GB：3999元

12+256GB：4299元

16+512GB：4699元

2. 小米14 Pro

16+1TB：5999元

（二）中高端机型

1. 小米13T Pro（12+512GB）：3299元

2. 小米Civi 3（12+512GB）：2799元

（三）Redmi系列

1. Redmi K70

12+256GB：2499元

16+512GB：2999元





2. Redmi Note 13 Pro+

三、选购建议

1. 预算4000元以上：推荐小米14标准版

预算在3000元到4000元之间。小米13T Pro的性价比很突出。

3. 预算2000-3000元：Redmi K70性能强劲

4. 预算在2000元以下。Redmi Note 13 Pro+是最好的选择。

四、购买渠道价格对比

1. 官网价格：通常最稳定，赠品较多

2. 电商平台：618/双11期间优惠力度大

3. 线下门店：可议价，部分机型有专属优惠

五、保值率参考

1. 旗舰机型：发布3个月后降价约300-500元

2. 中端机型：半年后价格下降15-20%

3. 建议新机发布后3-6个月购买最划算

1. 小米手机保修政策：1年整机保修

2. 以旧换新：最高可抵扣新机价格的50%

3. 学生优惠：凭学生证可享教育优惠价

建议消费者依据自身预算来选机型。还要依据自身需求来选机型。要关注官方促销活动。这样能获取最佳购买时机。