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一、小米手机产品线概述
旗舰系列有小米14系列，其中包含小米14、小米14 Pro以及小米14 Ultra
2. 中高端系列：小米13T系列、小米Civi系列
3. 入门系列包含：Redmi Note系列，还有Redmi数字系列
4. 游戏手机：Redmi K系列
二、在售机型价格一览（截至2024年1月）
（一）旗舰机型
1. 小米14
8+256GB：3999元
12+256GB：4299元
16+512GB：4699元
2. 小米14 Pro
16+1TB：5999元
（二）中高端机型
1. 小米13T Pro（12+512GB）：3299元
2. 小米Civi 3（12+512GB）：2799元
（三）Redmi系列
1. Redmi K70
12+256GB：2499元
16+512GB：2999元
2. Redmi Note 13 Pro+
三、选购建议
1. 预算4000元以上：推荐小米14标准版
预算在3000元到4000元之间。小米13T Pro的性价比很突出。
3. 预算2000-3000元：Redmi K70性能强劲
4. 预算在2000元以下。Redmi Note 13 Pro+是最好的选择。
四、购买渠道价格对比
1. 官网价格：通常最稳定，赠品较多
2. 电商平台：618/双11期间优惠力度大
3. 线下门店：可议价，部分机型有专属优惠
五、保值率参考
1. 旗舰机型：发布3个月后降价约300-500元
2. 中端机型：半年后价格下降15-20%
3. 建议新机发布后3-6个月购买最划算
1. 小米手机保修政策：1年整机保修
2. 以旧换新：最高可抵扣新机价格的50%
3. 学生优惠：凭学生证可享教育优惠价
建议消费者依据自身预算来选机型。还要依据自身需求来选机型。要关注官方促销活动。这样能获取最佳购买时机。
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