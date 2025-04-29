oppo手机型号大全顺序

OPPO是国内知名的手机品牌。多年来推出众多型号。覆盖各个价位段。从入门级到旗舰级。下面按发布时间先后顺序。整理OPPO主流手机型号。助用户快速了解产品线发展脉络。

1. 早期机型（2011-2014年）

OPPO Find系列初代2011年，首款Find X903出现了。它配备了侧滑键盘。它主要针对商务领域。

OPPO Ulike系列2012年，Ulike 2首次配备500万像素前置镜头。它着重凸显自拍功能。

OPPO Find 52012年，一款手机出现了。它是首部采用1080P屏幕的手机。它还配备了1300万像素的摄像头。

OPPO N12013年，它有创新的旋转摄像头设计。它还搭载了Color OS 1.0系统。

2. 快速成长期（2015-2017年）

OPPO R7系列2015年，R7/R7 Plus采用全金属机身。它主打快充技术。充电5分钟。就能通话2小时。

OPPO R9系列2016年，R9/R9s成了爆款。它前置摄像头，像素是1600万。它的销量突破了千万。

OPPO Find 7（2016年）：搭载VOOC闪充和2K屏幕，定位高端市场。

OPPO F系列（2017年）：F3/F5主打海外市场，强化双摄自拍功能。

3. 全面屏时代（2018-2020年）

OPPO Find X2018年，一款手机采用了升降式摄像头设计。这款手机是首款旗舰机型。它的屏占比超过93%。

OPPO Reno系列2019年，Reno 10倍变焦版配置了潜望式镜头。这款镜头能支持60倍数码变焦。

OPPO A系列2020年，A92s等机型主打性价比。这些机型配备了90Hz高刷屏。

4. 5G与折叠屏时代（2021年至今）

OPPO Find X3系列2021年，首款产品问世。它有全链路10亿色显示功能。还搭载了骁龙888处理器。

OPPO Reno 6/7系列2021年至2022年这段时间。要强化人像视频功能。重点推出AI美颜算法。

OPPO Find N（2021年）：首款折叠屏手机，采用自研精工拟椎式铰链。

OPPO Find X5系列2022年，它装上了自己研发的马里亚纳X影像芯片。它还支持与哈苏联合调校。

OPPO K系列2023年，K11主要针对千元价格区间。它看重长续航性能。并且它配备了100W快充功能。

总结

OPPO产品线按定位可分为：

旗舰系列：Find X/Fold/N（技术创新）

中高端系列：Reno（影像与设计）

性价比系列：A/K（入门与续航）

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