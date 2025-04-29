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多普达T5388是一款智能手机。它基于Windows Mobile系统。它由HTC（宏达电）旗下多普达品牌推出。它于2009年上市。它属于多普达Touch系列。当年，这款手机因商务功能出色且触控体验良好受到广泛关注
一、硬件配置
处理器方面：采用了Qualcomm MSM7201A处理器。该处理器频率是528MHz
2. 内存：配备256MB RAM和512MB ROM
屏幕尺寸为3.2英寸。屏幕类型是TFT触控屏。屏幕分辨率为240×400像素
4. 摄像头：320万像素，支持自动对焦
5. 网络制式方面：支持GSM。支持GPRS。支持EDGE。支持WCDMA。支持HSDPA
6. 扩展存储：支持microSD卡扩展
二、系统与功能
操作系统：预先进行了安装。安装的是Windows Mobile 6.5 Professional。
2. 特色功能：
HTC TouchFLO 3D界面
重力感应器（G-Sensor）
光学触控板
3. 商务功能：手机内置了Office Mobile。它具备Exchange邮件推送功能。
还支持Wi-Fi 802.11b/g
三、外观设计
1. 尺寸：102×53.6×14.5mm
2. 重量：110g
3. 按键布局：正面仅有通话/挂断键和光学触控板
四、优缺点分析
优点：
运行Windows Mobile系统，商务应用丰富
TouchFLO界面优化了触控体验
支持3G网络，上网速度快
性价比高，定位中端市场
缺点：
屏幕分辨率较低
电池续航能力一般
Windows Mobile系统应用生态有限
五、使用建议
适合这部分人群：从事商务活动的人。也适合喜欢Windows Mobile系统的人。
2. 使用Tips：
建议安装第三方输入法提升输入体验
可通过刷机升级系统版本
配备备用电池以应对续航问题
这款手机已不再在市场上售卖多年。它体现了Windows Mobile时代经典的设计。它属于多普达品牌重要产品。对收藏爱好者来说。T5388仍具备一定收藏价值。
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