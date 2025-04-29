多普达T5388是一款智能手机。它基于Windows Mobile系统。它由HTC（宏达电）旗下多普达品牌推出。它于2009年上市。它属于多普达Touch系列。当年，这款手机因商务功能出色且触控体验良好受到广泛关注

一、硬件配置

处理器方面：采用了Qualcomm MSM7201A处理器。该处理器频率是528MHz

2. 内存：配备256MB RAM和512MB ROM

屏幕尺寸为3.2英寸。屏幕类型是TFT触控屏。屏幕分辨率为240×400像素

4. 摄像头：320万像素，支持自动对焦

5. 网络制式方面：支持GSM。支持GPRS。支持EDGE。支持WCDMA。支持HSDPA

6. 扩展存储：支持microSD卡扩展

二、系统与功能

操作系统：预先进行了安装。安装的是Windows Mobile 6.5 Professional。

2. 特色功能：

HTC TouchFLO 3D界面

重力感应器（G-Sensor）

光学触控板

3. 商务功能：手机内置了Office Mobile。它具备Exchange邮件推送功能。

还支持Wi-Fi 802.11b/g

三、外观设计

1. 尺寸：102×53.6×14.5mm

2. 重量：110g





3. 按键布局：正面仅有通话/挂断键和光学触控板

四、优缺点分析

优点：

运行Windows Mobile系统，商务应用丰富

TouchFLO界面优化了触控体验

支持3G网络，上网速度快

性价比高，定位中端市场

缺点：

屏幕分辨率较低

电池续航能力一般

Windows Mobile系统应用生态有限

五、使用建议

适合这部分人群：从事商务活动的人。也适合喜欢Windows Mobile系统的人。

2. 使用Tips：

建议安装第三方输入法提升输入体验

可通过刷机升级系统版本

配备备用电池以应对续航问题

这款手机已不再在市场上售卖多年。它体现了Windows Mobile时代经典的设计。它属于多普达品牌重要产品。对收藏爱好者来说。T5388仍具备一定收藏价值。