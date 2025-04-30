索尼爱立信P990i是2005年推出的一款手机。它属于商务智能手机。它还是P系列旗舰产品。它集合了当时最先进的移动技术。它也集合了当时最先进的商务功能。至今不少科技爱好者仍把它奉为经典。

硬件配置

采用Symbian 9.1操作系统（UIQ 3.0界面）

配备208MHz ARM9处理器

2.8英寸QVGA（240×320像素）触摸屏

内置200万像素摄像头，支持自动对焦

配备QWERTY键盘和数字键盘双输入模式

支持Wi-Fi 802.11b和蓝牙2.0

它有80MB的内置存储空间。它还支持Memory Stick Duo扩展。

创新设计

1. 翻盖键盘设计它有着独特的双面设计。合上时呈现数字键盘。翻开后则露出全尺寸QWERTY键盘。

2. 触控笔操作：率先在商务手机上采用电阻式触摸屏，支持手写输入

3. 金属机身：采用金属框架设计，凸显商务质感

商务功能

完整支持Microsoft Exchange邮件推送

预装QuickOffice文档编辑器

支持PDF文件阅读

内置名片扫描功能

通话录音功能

多媒体体验





支持MP3/AAC音乐播放

视频播放支持3GP/MP4格式

FM收音机功能

支持Java MIDP 2.0应用

市场影响与现状

P990i上市时售价达700美元。那时它是最高端的商务手机之一。Symbian系统现已退出历史舞台。不过P990i的设计理念影响了后续多款商务手机发展。目前该机型成了收藏品。在二手市场价格稳定在100到300美元之间。

使用技巧

1. 通过"#"键可快速切换输入法

2. 长按挂机键可快速锁屏

3. 安装第三方软件可支持更多文档格式

4. 定期清理系统内存可提升运行速度

索爱P990i是Symbian时代的顶尖产品。它把商务功能和多媒体体验进行了完美融合。这种尝试为后来智能手机的发展提供了关键参考。