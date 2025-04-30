黑莓的拼音是“hēi méi” 。它属于水果类词汇 。在日常生活里比较常见 。下面会详细介绍和黑莓拼音有关的几个方面 ：

1. 发音要点

黑：读第一声hēi，注意舌尖抵住下齿

莓：读第二声méi，双唇微张发出元音

2. 常见错误发音

常见错误包括：

把"莓"读成第三声

将两个字连读成"hēimei"

把"黑"读成"hěi"

3. 词组搭配

黑莓果酱（hēi méi guǒ jiàng）

黑莓蛋糕（hēi méi dàn gāo）

野生黑莓（yě shēng hēi méi）

4. 英文对照

黑莓英文叫“blackberry”。它由两部分组成。一部分是black，意思是黑色。另一部分是berry，意思是浆果。

5. 汉字书写

黑：12画，上下结构

6. 词语解释

黑莓是蔷薇科悬钩子属的聚合果。它果实开始时是绿色。成熟之后就变成紫黑色。

7. 相关水果拼音

草莓（cǎo méi）

蓝莓（lán méi）

树莓（shù méi）

8. 注意事项

在正式场合或考试中，需注意：

两个字的声调都要读准

不能漏掉"h"的送气音

避免方言发音影响

黑莓是一种美味水果。它的拼音是汉语学习里要掌握的基础词汇。正确发音对日常交流有帮助。正确发音对学习使用也有帮助。