天玑810为什么不建议买

天玑810是联发科推出的一款处理器。它属于中低端5G处理器。这款处理器在2021年发布。它虽支持5G网络。但实际使用中有多个问题。这致使很多人不建议买搭载此芯片的手机。以下是具体原因：

1. 性能不足

天玑810用的是6nm工艺制程。它只配备了两个A76大核。还有六个A55小核。最高主频是2.4GHz。运行大型游戏或者多任务时。容易出现卡顿情况。性能明显比同期的骁龙778G等竞品差。

2. 功耗控制差

它采用了较新的6nm工艺。然而其实际功耗表现并不理想。在日常使用里发热很明显。尤其是在使用5G网络时。能明显感觉到手机发烫。这影响了使用体验。

3. 影像处理能力弱

ISP图像信号处理器性能差。最高只支持4800万像素单摄。或者支持1600万加1600万双摄。拍照效果普通。不支持4K 60fps视频录制。视频拍摄能力欠佳。

4. 游戏体验欠佳





GPU用的是Mali-G57 MC2 ，图形处理能力不咋强。运行《原神》这类大型3D游戏时，帧率不稳，画面老掉帧，得降低画质才能流畅运行。

5. 存储规格限制

只支持LPDDR4X内存。只支持UFS 2.2存储。读写速度慢。应用启动时间长。应用加载时间长。影响日常使用体验。

6. 系统优化不足

联发科对中低端市场重视不足。很多厂商对天玑810机型系统优化欠佳。这使得实际体验比不上参数呈现的那般好。

7. 价格定位尴尬

搭载这款处理器的手机，大多把价格定在1500到2000元这个区间。然而，在相同价位上，已经有性能更佳的选择了。比如说骁龙778G机型，还有天玑920机型等。

总体而言，天玑810在参数方面是支持5G的。然而它各方面的表现都比较普通。鉴于当下市场上可供选择的产品众多。所以建议消费者优先去考虑其他性能更为均衡的处理器。像天玑920、骁龙778G这类。这样能获得更好的使用感受。