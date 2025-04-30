最新版360下载安装

360安全卫士是一款受大众喜爱的电脑安全软件，它的最新版本在病毒查杀方面有了全面提升，在系统优化方面有了全面提升，在隐私保护方面也进行了全面提升，以下是详细的下载安装步骤：

1. 访问官网下载

打开浏览器，前往360安全卫士官方网站（网址为 ）。在该网站首页寻找“下载”按钮，点击此按钮以获取最新版本并进行下载。

2. 运行安装程序

下载完成以后，找到所下载的安装包，接着双击这个安装包，一般情况下这个安装包的文件名是360inst.exe。要是系统弹出安全提示，那就选择“运行”。

3. 自定义安装

安装向导会提示选择安装路径，建议：

不要安装在C盘系统分区

能够修改成，在D盘里的“Program Files”文件夹当中，有一个名为“360Safe”的文件夹 。

取消勾选不必要的捆绑软件选项

4. 完成安装

点击“立即安装”这个按钮，然后等待进度条完成。安装所需要的时间大概在2到5分钟，这是由电脑的配置决定的。

5. 首次运行设置

安装完成后会自动启动，建议：

进行全盘扫描

开启实时防护

设置自动更新

注意事项：





1. 安装前建议关闭其他安全软件

2. 如果遇到安装失败，可尝试：

以管理员身份运行

暂时禁用防火墙

3. 专业版和企业版需要额外授权

Q：安装后电脑变慢怎么办？

A：进入"加速球"功能优化系统

Q：如何卸载？

A：通过控制面板的程序卸载功能

要是希望获得更多帮助，能够前往360官方论坛，也能够联系在线客服。此外，建议定期更新到最新版本，以此来获得最佳防护效果。