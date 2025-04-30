随着智能家居越来越普及，投影仪成了许多家庭用于娱乐和办公的重要设备。国产投影仪品牌依靠出色的性价比以及不断创新的技术，在市场上占据了重要位置。以下是国内目前最受欢迎的十大投影仪品牌及其特点：

1. 极米（XGIMI）：

这是国内投影仪行业的领军品牌，它主要推出智能家用投影仪，其产品凭借高亮度而闻名，其产品凭借4K分辨率而闻名，其产品凭借智能操作系统而闻名。

2. 坚果（JmGO）：

专注于激光电视，专注于智能投影仪，其产品设计很时尚，其音画效果很出色，特别适合年轻家庭使用。

3. 当贝（Dangbei）：

新兴的智能投影品牌快速崛起，它凭借出色的软件系统，其价格亲民，并且在同价位段，它的硬件配置表现优秀。

4. 小米（MI）：

米家生态链的产品，延续了小米一直以来的高性价比策略，系统运行流畅，内容资源十分丰富。

5. 明基（BenQ）：

它虽是中国台岛的品牌，却在大陆设厂进行生产，在商务投影仪领域表现出色，在教育投影仪领域也表现出色。

6. 峰米（Formovie）：

这是一家小米生态链企业，它专注于激光投影技术，其产品在亮度方面优势明显，在色彩表现上也优势明显。

7. 微鲸（Whaley）：





主要推出智能电视，还推出投影仪，产品整合了腾讯视频等内容资源，这类产品适合喜欢追剧的用户使用。

8. 酷乐视（Coolux）：

这是一家老牌投影仪厂商，其产品线涵盖了家用和商用领域，具备良好的稳定性，并且售后网络十分完善。

9. 优派（ViewSonic）：

这是一家全球知名的显示设备制造商，其在中国产线生产的产品，性价比很高，色彩还原十分准确。

10. 瑞视达（Risewell）：

专注入门级市场，产品价格亲民，适合预算有限的消费者。

选购建议：

1. 家庭影院推荐极米、坚果等品牌的中高端产品

2. 商务办公首选明基、优派等品牌的商用机型

3. 预算有限可考虑小米、当贝等品牌的入门机型

4. 激光电视推荐峰米、坚果等激光投影产品

在售后服务这方面，极米、坚果等大品牌于全国主要城市都设有服务网点，它们的保修政策普遍是1到3年，建议消费者经由官方渠道去购买，从而获得完整的售后服务保障。

国产投影技术持续进步，这些品牌的产品在亮度方面能满足大部分用户需求，在分辨率方面也能满足大部分用户需求，在使用体验上同样能满足大部分用户需求，其性价比远远超过进口品牌，是家庭的理想选择，也是办公室的理想选择。