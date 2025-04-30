摩托罗拉是一个历史悠久的手机品牌，多年来始终维持着稳定的产品更新。以下是2023年主流摩托罗拉手机的最新价格参考，（价格或许会因地区以及促销活动而产生变化）：

1. 旗舰系列：

Moto Edge 40 Pro这款手机，价格大概从5999元开始，它的运行内存是12GB，机身存储为256GB。

Moto Edge 30 Ultra的价格大约从4499元起，它的存储配置是8GB运行内存加上128GB机身存储。

2. 中端机型：

Moto G82：约1899元起（6+128GB）

3. 入门机型：

Moto E32：约899元起（4+64GB）

4. 折叠屏系列：

Moto Razr 40 Ultra的价格大约从5699元起步，它的存储配置是8 + 256GB 。





Moto Razr 40：约3999元起（8+128GB）

购买建议：

1. 预算充足可选择Edge 40 Pro或折叠屏系列

2. 追求性价比推荐Edge 30或G82

3. 备用机可选E32或G32

查看最新价格渠道：

1. 京东/天猫官方旗舰店

2. 线下授权专卖店

3. 摩托罗拉官网（常有新机预售优惠）

建议关注618电商大促，建议关注双11电商大促，这些活动一般会有优惠，优惠幅度处于200元至500元之间。