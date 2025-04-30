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摩托罗拉是一个历史悠久的手机品牌，多年来始终维持着稳定的产品更新。以下是2023年主流摩托罗拉手机的最新价格参考，（价格或许会因地区以及促销活动而产生变化）：
1. 旗舰系列：
Moto Edge 40 Pro这款手机，价格大概从5999元开始，它的运行内存是12GB，机身存储为256GB。
Moto Edge 30 Ultra的价格大约从4499元起，它的存储配置是8GB运行内存加上128GB机身存储。
2. 中端机型：
Moto G82：约1899元起（6+128GB）
3. 入门机型：
Moto E32：约899元起（4+64GB）
4. 折叠屏系列：
Moto Razr 40 Ultra的价格大约从5699元起步，它的存储配置是8 + 256GB 。
Moto Razr 40：约3999元起（8+128GB）
购买建议：
1. 预算充足可选择Edge 40 Pro或折叠屏系列
2. 追求性价比推荐Edge 30或G82
3. 备用机可选E32或G32
查看最新价格渠道：
1. 京东/天猫官方旗舰店
2. 线下授权专卖店
3. 摩托罗拉官网（常有新机预售优惠）
建议关注618电商大促，建议关注双11电商大促，这些活动一般会有优惠，优惠幅度处于200元至500元之间。
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