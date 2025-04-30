小米note3多少钱

小米Note 3是小米公司发布的智能手机，发布时间为2017年9月，它属于中高端机型，是Note系列的第三代产品，延续了Note系列的大屏设计，也具备优质性能。关于小米Note 3的价格，依据市场情况和发布时间，我们为您做如下分析：

1. 首发价格

小米Note 3在2017年首发时的官方定价为：

6GB+64GB版本：2499元

2. 当前市场价格

由于是较老的机型，目前主要流通于二手市场，价格区间大致为：

二手成色较好：500-800元

二手一般成色：300-500元

全新库存机（极少见）：约1000元

3. 影响价格的因素

新旧程度：机身磨损程度、屏幕状况等





配件完整性：是否原装配件齐全

使用时长：电池健康度等

版本差异：高配版与标准版的价格差异

4. 购买建议

如果是主力机使用，不建议购买，性能已落后

作为备用机或老人机可以考虑

购买二手时注意检查手机功能是否正常

建议通过正规二手平台交易，避免受骗

5. 替代建议

要是预算大概为1000元，那么建议考虑Redmi Note系列的新品，这款新品性能不错，并且支持新系统更新。

要注意，上面提及的价格仅作参考，在实际交易时，价格可能因地区不同出现浮动，也可能因销售渠道不同出现浮动。所以购买前，建议从多方面比较价格，借此保证能得到合理价格。