小米note3多少钱

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小米Note 3是小米公司发布的智能手机，发布时间为2017年9月，它属于中高端机型，是Note系列的第三代产品，延续了Note系列的大屏设计，也具备优质性能。关于小米Note 3的价格，依据市场情况和发布时间，我们为您做如下分析：
1. 首发价格
小米Note 3在2017年首发时的官方定价为：
6GB+64GB版本：2499元
2. 当前市场价格
由于是较老的机型，目前主要流通于二手市场，价格区间大致为：
二手成色较好：500-800元
二手一般成色：300-500元
全新库存机（极少见）：约1000元
3. 影响价格的因素
新旧程度：机身磨损程度、屏幕状况等
配件完整性：是否原装配件齐全
使用时长：电池健康度等
版本差异：高配版与标准版的价格差异
4. 购买建议
如果是主力机使用，不建议购买，性能已落后
作为备用机或老人机可以考虑
购买二手时注意检查手机功能是否正常
建议通过正规二手平台交易，避免受骗
5. 替代建议
要是预算大概为1000元，那么建议考虑Redmi Note系列的新品，这款新品性能不错，并且支持新系统更新。
要注意，上面提及的价格仅作参考，在实际交易时，价格可能因地区不同出现浮动，也可能因销售渠道不同出现浮动。所以购买前，建议从多方面比较价格，借此保证能得到合理价格。
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