主流品牌笔记本电脑报价区间

1. 联想

轻薄本有小新Air 14，价格从4999元起，还有Yoga Pro 14s，价格从6999元起。

游戏本有拯救者R7000P，价格7499元起，还有Y9000P至尊版，价格12999元起。

2. 惠普

商务本有战66六代，价格从5299元起，还有Elite蜻，价格从8999元起。

高性能本有暗影精灵9，价格7999元起，还有幽灵Spectre x360，价格11999元起 。

3. 戴尔

XPS 13，价格从9999元起，灵越Plus 16，价格从6499元起 。

游戏本有游匣G15，价格6799元起，还有外星人m18，价格24999元起。

4. 华硕

无畏15i，价格从4599元起，灵耀X双屏，价格从14999元起 。

ROG系列包含幻16，价格9999元起，还包含枪神7超竞版，价格18999元起。

价格影响因素分析

1. 配置差异同型号的i5处理器和i7处理器，它们之间的价格差大约在1000元到2000元，RTX4060显卡和RTX4080显卡，两者的价格差能够达到5000元以上。

2. 促销活动在618期间，主流机型有一定幅度的降价，降幅大约在10%到15%，部分旧款机型为了清仓，折扣达到了30%。双11期间情况类似，主流机型降幅约10% - 15%，部分旧款清仓折扣达30%。

3. 渠道差异官方直营店的价格比第三方经销商的均价要高5%到8%，不过它的保修服务更加完善。

选购避坑指南

1. 警惕低价陷阱：低于市场价20%的机器可能存在翻新或配件替换风险。

2. 验机要点：

核对包装箱SN码与机身、BIOS信息三码合一

使用图吧工具箱检测硬盘通电时间（新机应＜50小时）

3. 延保服务建议加购2年官方延保，其费用大约是机器价格的8%到10%，中关村部分商家会提供免费延保，不过需要核实服务资质。

近期行情趋势

1. 13代酷睿机型价格逐步下调，14代新品预计Q4上市

2. 32GB内存+1TB SSD组合成为中高端机型新标配

OLED屏幕机型的价格差缩小了，缩小到了1000元至1500元之间，（与LCD屏相比）

推荐经销商名录

1. 官方授权店：鼎好电子城A座3层联想旗舰店

口碑良好的商铺，位于海龙大厦6层，是惠普核心代理，支持7天无理由退换 。

批发渠道为，科贸电子城地下一层B区103 ，企业采购时可谈5% - 12%的折扣 。

需要注意的是，本文的报价截止到2023年9月，具体的价格要以当日询价的结果为准，建议通过中关村在线比价系统来查询实时数据。