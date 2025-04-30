台电P80T是一款安卓平板电脑，它定位中端市场，因性价比出色受到不少用户关注，本文会全面介绍这款设备的主要特点以及使用体验。

1. 硬件配置

采用8英寸IPS显示屏，分辨率1280×800

搭载展锐SC9863A八核处理器

配备3GB运行内存和32GB存储空间

支持最大128GB的TF卡扩展

内置4000mAh电池

2. 外观设计

P80T的机身采用全金属设计，它的厚度只有8.2mm，重量约为300g。其背部经过磨砂工艺处理，能提供良好的握持手感。它的正面配备了前置摄像头，整体设计简洁又大方。

3. 系统与性能

它预装了 Android 10 系统，该系统运行起来很流畅，在日常使用的时候，像网页浏览、视频播放等操作都不会出现明显卡顿的情况。在游戏性能方面，它能够流畅运行《王者荣耀》等主流游戏的中低画质 。

4. 影音体验

IPS屏幕的色彩表现出色，它支持蓝光护眼模式。采用双扬声器设计，能提供不错的立体声效果，很适合追剧观影。它支持多种视频格式硬解码，播放1080P视频时毫无压力。

5. 续航表现

这款产品配备的是4000mAh电池，在中等亮度的情况下，它能够持续播放视频大约6到7个小时，在日常使用时，需要一天充一次电。它支持5V/2A充电，完整充满电大约需要3个小时。

6. 扩展功能

支持双频WiFi

蓝牙4.2连接

GPS定位

OTG外接设备

7. 优缺点分析

优点：

性价比突出

做工扎实

系统流畅度不错

缺点：

相机成像质量一般

充电速度较慢

屏幕亮度较低

8. 购买建议





P80T适合那些预算有限的用户，这些用户需要一台性能可靠的平板，它尤其适合学生群体，也适合有轻办公需求的人。建议通过官方渠道去购买，这样能获得完善的售后服务保障。