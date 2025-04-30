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诺基亚N78是一款智能手机，它归属Symbian S60系统，它在2008年被推出，它是N系列经典机型中的一个，它集成了诺基亚那时最先进的技术以及设计理念，下面是和它相关的图片内容介绍：
1. 产品外观图片
正面会展示出一块屏幕，其尺寸为2.4英寸，屏幕类型是QVGA，还会有传统数字键盘，另外也有品牌logo 。
背面：320万像素卡尔蔡司认证镜头和LED闪光灯特写
侧边：展示音乐快捷键、microSD卡槽和充电接口
2. 系统界面截图
Symbian S60第三版操作系统主界面
多媒体菜单展示音乐播放器和FM发射器功能
内置Nokia Maps导航软件界面
3. 特色功能演示图
FM发射器功能工作示意图
网络浏览器界面展示
诺基亚N-Gage游戏平台截图
4. 配件及周边图片
原装充电器和数据线
立体声耳机HS-45/AD-54
官方保护套和备用电池
5. 产品宣传海报
2008年原始广告图片
展示多种配色的官方宣传图
功能特性图解海报
6. 拆解及维修图
内部主板结构特写
电池仓细节展示
键盘排线连接示意图
7. 现代拍摄样张
使用N78拍摄的照片示例
不同光线条件下的成像效果
视频录制截图展示
这款机型很经典，直到如今，仍被众多收藏爱好者追捧，它有独特的滑盖设计，采用Symbian系统，这两者代表了智能手机发展的一个重要阶段。
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