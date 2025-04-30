诺基亚N78是一款智能手机，它归属Symbian S60系统，它在2008年被推出，它是N系列经典机型中的一个，它集成了诺基亚那时最先进的技术以及设计理念，下面是和它相关的图片内容介绍：

1. 产品外观图片

正面会展示出一块屏幕，其尺寸为2.4英寸，屏幕类型是QVGA，还会有传统数字键盘，另外也有品牌logo 。

背面：320万像素卡尔蔡司认证镜头和LED闪光灯特写

侧边：展示音乐快捷键、microSD卡槽和充电接口

2. 系统界面截图

Symbian S60第三版操作系统主界面

多媒体菜单展示音乐播放器和FM发射器功能

内置Nokia Maps导航软件界面

3. 特色功能演示图

FM发射器功能工作示意图

网络浏览器界面展示

诺基亚N-Gage游戏平台截图

4. 配件及周边图片

原装充电器和数据线

立体声耳机HS-45/AD-54

官方保护套和备用电池

5. 产品宣传海报

2008年原始广告图片





展示多种配色的官方宣传图

功能特性图解海报

6. 拆解及维修图

内部主板结构特写

电池仓细节展示

键盘排线连接示意图

7. 现代拍摄样张

使用N78拍摄的照片示例

不同光线条件下的成像效果

视频录制截图展示

这款机型很经典，直到如今，仍被众多收藏爱好者追捧，它有独特的滑盖设计，采用Symbian系统，这两者代表了智能手机发展的一个重要阶段。