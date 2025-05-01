ios15不建议升级机型

iOS15系统发布了，好多iPhone用户都在考虑要不要升级系统。然而，并非所有机型都适合升级iOS15，有些老旧机型升级后可能会出现性能下降、耗电变快等状况。本文会为您整理不建议升级iOS15的机型，并且分析具体原因。

1. iPhone 6s及以下机型

iPhone 6s、iPhone 6s Plus以及更早的机型，比如iPhone 6、iPhone 5s等，其硬件配置已较为落后 。这些机型升级到iOS15后 ，可能会出现明显的运行卡顿 ，应用启动也会变缓慢 。特别是1GB内存的机型 ，运行多任务时更容易出现闪退情况 。

2. iPhone 7系列

iPhone 7和iPhone 7 Plus配备了A10 Fusion处理器，该处理器性能还行，不过，在升级iOS15后，电池续航时间可能会大幅缩短。实际测试显示，升级后，待机时间普遍减少了1到2个小时，并且在重度使用的情况下，发热现象变得更明显了。

3. 第一代iPhone SE

这款于2016年发布的“小钢炮”，搭载的是与iPhone 6s相同的A9芯片，它升级到iOS15后，由于屏幕尺寸较小，部分新系统界面的显示效果会出现适配问题，键盘输入也可能出现延迟。

4. iPad mini 4及以下平板

iPad产品搭载了A8/A8X芯片，像iPad mini 4、iPad Air 2这类产品，升级后性能会明显下滑，特别是分屏多任务功能，在这些设备上几乎无法流畅使用。

不建议升级的主要原因：





硬件性能不足：老旧设备的处理器和内存难以满足新系统的需求

电池出现了老化的情况，新系统对电池的要求有所提高，老设备的电池健康状况通常不佳 。

功能适配问题：部分新功能在老设备上无法正常使用或显示异常

存储空间不足：系统更新需要大量可用空间，老设备存储普遍紧张

对于这些机型用户，建议：

1. 继续使用当前稳定系统版本

要是在升级之后出现了卡顿的状况，那么可以尝试关闭那些没有必要的特效，还能够关闭后台刷新。

3. 考虑更换电池提升续航表现

4. 如非必要，不要安装过多的新版本应用

最后再提醒一次，在决定是否要升级前，建议去查看一下该机型用户实际的升级反馈状况，权衡一下新功能和性能表现方面的利弊得失。对于主力机型而言，采用保守的系统更新策略通常是最为稳妥的选择。