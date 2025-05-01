附近联想电脑售后服务中心

1. 官方渠道查询

最可靠的方式是查询，查询方式有两种，一种是通过联想官方网站查询，另一种是通过官方客服热线查询。在联想官网的「服务与支持」板块，输入您所在的城市或地区，系统会显示附近的授权售后服务中心地址，同时还会显示联系方式。

2. 地图应用搜索

打开百度地图、高德地图等导航软件，搜索“联想售后服务中心”，再搜索“联想维修点”，地图会显示附近网点，网点包含地址、营业时间和用户评分，如此方便您进行选择。

3. 电商平台服务入口

要是您购买的联想电脑来自京东、天猫等平台，那么在订单详情页可以找到“售后服务”选项，部分平台支持一键预约，能够让附近网点上门，或者提供寄修服务。

4. 线下门店咨询





大型电脑城有联想授权服务点，电器卖场比如苏宁、国美也有联想授权服务点，你能直接去咨询，建议你提前打电话确认，看是否能对你的机型进行维修 。

5. 注意事项

优先选择联想官方授权的售后点，这样可以防止权益受到损失，避免因非授权维修导致这种情况发生。

去网点前备份重要数据，并携带购机发票或保修卡。

部分服务中心需提前预约，建议通过官方客服确认流程。

6. 紧急服务

要是电脑出现的问题对紧急使用造成了影响，比如说因工作需求导致，在这种情形下能够联系联想客服，申请加急处理。而且在部分城市，还会提供快修或者上门服务，只是具体情况要依照当地网点的政策来定。