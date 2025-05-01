iPhone 3G是苹果公司在2008年推出的第二代iPhone，它彻底改变了智能手机行业的发展方向，它是首款支持3G网络的iPhone，它的出现让移动互联网体验达到了前所未有的高度。

iPhone 3G延续了前代产品的3.5英寸多点触控显示屏，其机身采用了全新的塑料后盖设计，有黑色、白色两种选择，它还搭载了iOS 2.0系统，首次支持App Store应用商店，开创了移动应用生态系统的先河。

在关键配置方面，iPhone 3G配备的处理器是三星S3C6400，该处理器主频为620MHz，它还内置了128MB RAM，后置200万像素摄像头，不支持视频录制，在当时这属于主流配置，其电池容量为1150mAh，在3G网络下通话时间能达到5小时。

iPhone 3G的最大创新在于：

1. 3G网络支持，网页加载速度显著提升

2. GPS定位功能加入





3. 正式推出App Store，为开发者创造全新商业模式

为企业级功能提供支持，这其中包括Microsoft Exchange等等 。

这款手机在全球取得了巨大成功，帮助苹果确立了在智能手机市场的领导地位，为后续iPhone产品奠定了发展基础，其设计理念和功能配置成为了行业标杆，至今仍有影响，虽然现在看来它的配置已经落后，但是在智能手机发展史上，iPhone 3G有着不可替代的重要地位。