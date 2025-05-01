联想一体机2013年款

2013年联想推出了一体机系列，这个系列靠着简约的设计和实用的性能，获得了不少用户的喜欢。本文会详细介绍这款产品的关键特性，也会介绍它的配置参数，以及使用体验。

在硬件配置方面，2013款联想一体机安装了第三代Intel Core i3/i5处理器，配备了4GB DDR3内存，并且有500GB机械硬盘。部分高端机型能够选择配备独立显卡，像NVIDIA GeForce GT 625M这种，它可以满足基本的图形处理需求。

这款一体机有个亮点是显示效果，它采用21.5英寸全高清IPS显示屏，该显示屏分辨率是1920×1080，其可视角度能达到178度，并且屏幕表面用了防眩光涂层，所以在强光环境下也可保持较好的显示效果。

外观设计延续了联想一贯的简约风格，整机厚度控制在5厘米以内，背面采用弧形曲线设计，所有接口集中在机身背面，这里面有4个USB 3.0接口，还有HDMI输入/输出接口，以及RJ-45网线接口和多功能读卡器。





音效系统中有立体声扬声器，该扬声器经过杜比家庭影院认证，它配合SRS环绕音效技术，在观看视频时，能提供不错的音频体验。前置摄像头的分辨率为720p，适合视频通话的需求。

这款一体机的散热系统采用后置散热孔设计，运行时噪音能控制在35分贝以下，可保证办公环境安静，它出厂时预装Windows 8操作系统，后续还能升级到Windows 10 。

从实际使用情况看，2013款联想一体机适合日常办公场景，适合网页浏览场景，还适合影音娱乐等轻度使用场景。对于需要运行大型软件的用户，建议考虑配备独立显卡的型号。对于需要运行游戏的用户，建议选择更新款的产品。

目前，这款机型已停止生产，然而在二手交易市场，它仍有一定交易量。购买时，建议着重留意屏幕显示质量，还要留意硬盘运行状况，因为这两方面最易出现老化问题。