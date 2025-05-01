打印机脱机怎么重新连接

打印机出现处于脱机状态的情况，这是一种常见的故障 ，这种故障有致使打印任务无法正常开展的可能 。下面是能帮您迅速解决问题的 ，重新连接处于脱机状态打印机的详细办法 。

1. 检查物理连接

检查USB或网络线要确保打印机与电脑之间的连接线，即USB线或网线，不存在松动现象，也未损坏。若打印机为无线的，就得确认打印机和电脑连接到了同一个Wi-Fi网络。

重启打印机和电脑先把打印机的电源关闭，等待10秒钟过去，接着重新启动打印机，在这同时，重启一下电脑，这么做是为了刷新连接状态。

2. 检查打印机状态

查看打印机控制面板检查一下打印机面板，查看上面有没有显示错误信息，像是显示“脱机”这种情况，或者显示“缺纸”这种情况，再或者显示“卡纸”等情况，之后依据提示去解决问题。

取消打印队列中的任务在电脑上，先打开“控制面板”，接着找到“设备和打印机”，之后右键点击您的打印机，随后选择“查看打印队列”，最后删除所有未完成的任务。

3. 重新设置打印机为默认状态

取消“脱机使用打印机”选项进入“设备和打印机”界面，用鼠标右键点击打印机，查看有没有勾选“脱机使用打印机”，要是勾选了，就把它的勾选取消掉。

重新设置为默认打印机：右键点击打印机，选择“设置为默认打印机”。

4. 更新或重新安装驱动

检查驱动状态在“设备管理器”中查找打印机，查看是否有黄色感叹号，黄色感叹号表示驱动存在异常 。

更新驱动用鼠标的右键点击打印机，选择“更新驱动程序”这一选项，或者从官方网站下载最新的驱动程序，然后进行安装。

重新添加打印机要是驱动问题严重到了一定程度，那么可以先将打印机卸载，之后借助“添加打印机”功能再次安装 。

5. 检查网络连接（无线打印机适用）

重新连接Wi-Fi进入打印机的设置菜单，查看Wi-Fi连接状态，有需要时，再次输入密码进行连接。

重启路由器：若网络不稳定，重启路由器可能改善连接。

6. 联系技术支撑

要是上面说的这些办法都行不通，那就可能是打印机出现了硬件故障，在这种情形下，建议你去联系厂商客服，或者找专业维修人员来处理。

经过前面说的那些步骤，大多数脱机问题是可以解决的。定期维护打印机，像清洁喷头、更新驱动等操作，能降低这类故障出现的概率。