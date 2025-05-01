乐视手机1s是乐视公司2015年推出的手机，它属于中端智能手机，当时，它凭借出色性价比引起了不小关注，它是乐视手机系列第二代产品，在设计上有明显提升，在性能上也有明显提升。

在外观设计上，乐视手机1s运用了全金属机身设计，它的整机厚度只有7.5mm，重量是169g，拿在手里的感觉很不错。其正面安置了一块5.5英寸1080p的IPS显示屏，屏占比为76%，显示效果既清晰又细腻。机身底部采用了创新的Type-C接口设计，这种配置在当时是比较先进的。

在硬件配置方面，1s配备了联发科Helio X10 Turbo八核处理器，其主频为2.2GHz，性能表现良好。它的标准配置是3GB运行内存以及32GB存储空间，并且支持最大128GB的存储扩展。它的后置摄像头为1300万像素，光圈是f/2.0，还支持PDAF相位对焦技术，拍照体验较好。其前置摄像头为500万像素，支持美颜功能。

在系统方面，乐视手机1s运行的是EUI系统，该系统是基于Android 5.1深度定制的。EUI有个特色，就是把乐视的视频内容深度整合到了系统里，这样用户就能方便地观看乐视的影视资源。但这也造成了一些问题，就是系统自带的软件过多 。





它的续航表现处于中等水平，其电池容量为3000mAh，在当时属于主流范畴，并且支持快速充电技术。指纹识别模块安放在机身背面，解锁速度大概是0.15秒，体验很不错。

在价格上，乐视手机1s的起始售价是1099元，在那时的中端市场，它很有竞争力。可是，因为乐视公司后来出现了经营方面的问题，这款手机的售后服务以及支持，都受到了一定程度的影响。

乐视手机1s在当时是一款性价比极为突出的产品，它有着创新的设计，有着出色的性能，还有着实惠的价格，这些都给人留下了深刻印象。但是，因为乐视公司后来陷入了发展困境，所以这款产品也成了“昙花一现”的代表作之一。