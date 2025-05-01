诺基亚n97上市时间价格

2009年6月，诺基亚N97在全球正式上市，这是一款旗舰级智能手机，它最初在欧洲市场的官方定价是550欧元，大约折合人民币5200元。各地区陆续发售，在北美地区售价为699美元，在中国内地行货版本上市价格为5699元人民币。

N97是诺基亚N系列的巅峰之作，它采用侧滑全键盘设计，配备了3.5英寸、分辨率为640×360的触控屏。在硬件配置上，它搭载了434MHz处理器，内置32GB存储空间，还支持microSD卡扩展。它拥有500万像素、经过卡尔蔡司认证的镜头，这在当时属于高端配置，并且支持DVD画质视频录制。

产品创新点包括：

1. 首款采用Symbian S60第五版系统的触控机型

2. 独特倾斜式滑盖设计，开合角度达35度

3. 内置加速度传感器和电子罗盘

4. 支持WCDMA/HSDPA网络和WiFi连接

上市后的市场表现：

首月全球销量突破50万台





2009年第三季度成为欧洲最畅销高端智能手机

中国地区因定价较高导致销量不及预期

2010年初价格调整至3999元后销量显著提升

产品生命周期：

2009年6月 - 首发上市

2010年9月 - 推出黑色限量版

2011年3月 - 逐步退出主流市场

2011年底 - 全球停产

N97是塞班时代最后的辉煌之作，它的定价策略失败，系统流畅度也存在问题，所以没能延续N95的成功，不过其独特的工业设计至今仍受到手机收藏家的追捧。现在在二手市场上，成色较好的N97收藏价大约在800到1500元人民币之间。