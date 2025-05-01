索尼LT25i是索尼移动于2012年推出的一款手机，它属于中端智能手机，它搭载了Android 4.0系统，它主打时尚设计和均衡性能，以下是关于这款手机的详细介绍以及实用内容。

核心配置

1. 处理器它配备了高通骁龙S4 Plus MSM8960双核处理器，该处理器的主频是1.5GHz，这样的配置，其性能完全可以应对日常应用，也能应对轻度游戏。

2. 屏幕它配备了4.3英寸的显示屏，这个显示屏是720P的TFT材质，其色彩表现很不错，只是它的可视角度比IPS面板稍微差一些 。

3. 内存它的运行内存为1GB，机身内存是16GB，支持MicroSD卡扩展，最高能扩展到32GB 。

设计亮点

1. 外观它采用弧形背部设计，这种设计可贴合手掌，它的机身厚度仅9.35mm，重量约127克，具有出色的便携性。

2. 材质：后盖采用磨砂塑料，防滑耐刮；边框为金属材质，提升质感。

相机功能

它配备了1300万像素的Exmor R传感器，这个传感器在后置位置，它支持HDR功能，还支持1080P录像，在弱光拍摄方面，它比同期的竞品表现更好。

前置摄像头30万像素，仅支持基础视频通话。

系统与续航

系统它采用的是原生Android 4.0系统，搭配了索尼定制的UI，并且内置了Walkman音乐播放器等独家应用。

电池它配备了1700mAh的电池，电池不可拆卸，在正常使用时，续航时间大概是1天，而且它还支持STAMINA省电模式。

常见问题与解决

1. 发热问题：长时间游戏或录像可能导致CPU过热，建议间歇使用。

2. 系统升级官方给予最高支持的系统版本为 Android 4.1，用户可以借助第三方 ROM 进行刷机，通过这种方式能够把系统升级到更高版本。

购买建议

它适合作为备用机的用户，还适合有收藏需求的用户，它的二手价格大致在200元至400元的范围，要留意电池老化这个问题。

请注意，本文是根据历史产品信息整理出来的，因为年代太过久远，所以部分功能或许无法适配当前的应用环境 。