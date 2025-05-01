诺基亚手机老型号大全图

诺基亚在手机行业中是个传奇的品牌，它曾经推出过好多经典的机型。下面是一部分具有代表性的诺基亚老型号手机，以及它们各自的主要特点：

1. 诺基亚1100（2003年）

全球销量超过2.5亿部

配备单色屏幕

内置贪吃蛇游戏

坚固耐用著称

可更换外壳设计

电池续航时间长达数周

首款百万像素拍照手机

采用不对称设计

支持影音编辑功能

4. 诺基亚N95（2007年）

首款500万像素手机

双向滑盖设计

内置GPS导航系统

5. 诺基亚E71（2008年）

全键盘商务手机

金属机身设计

支持企业邮件推送

6. 诺基亚8800（2005年）

高端奢华机型

不锈钢机身

蓝宝石水晶屏幕

7. 诺基亚5110（1998年）

可更换彩色外壳

内置贪吃蛇游戏

配备单色屏幕

8. 诺基亚N93（2006年）

3倍光学变焦摄像头

可旋转屏幕设计

DVD画质视频拍摄

9. 诺基亚8210（1999年）

超轻薄设计

支持红外传输

可更换外壳

内置天线设计

可自定义铃声

坚固耐用





这些经典手机型号，见证了诺基亚功能机时期的辉煌过去，每一款都有独特的工业设计，还有创新功能。若想获取更详尽的图片资料，建议参考诺基亚官方历史档案，或专业手机收藏网站。