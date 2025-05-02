诺基亚N88是诺基亚在2009年推出的手机，它属于N系列旗舰手机，在功能机时代，它是代表作之一，它凭借出色硬件配置赢得不少用户喜爱，它还凭借独特设计赢得不少用户喜爱。

在外观设计上，N88运用滑盖式设计，机身线条简单且流畅，它的键盘设计有独特之处，数字键区呈波浪形排列，能让人有舒适的打字感受，机身背部采用磨砂材质，有防滑效果，还不容易沾染指纹。

在硬件配置上，N88配备了2.4英寸的AMOLED屏幕，其屏幕分辨率是QVGA，在那个时候这属于高端配置。它内置了500万像素的摄像头，该摄像头经过卡尔蔡司认证，支持自动对焦，并且还配备了双LED闪光灯。它的处理器采用ARM11架构，该处理器主频为369MHz，它搭配128MB RAM，在运行Symbian S60系统时十分流畅。

在功能方面，N88能够支持3G网络，它还支持Wi-Fi，它具备GPS定位功能，其内置的音乐播放器可支持多种格式，而且音质表现优秀，它配备了3.5mm耳机接口，它也配备了Micro USB接口，这在当时属于高端配置，它内置了16GB存储空间，在当时算得上相当充足。





N88的拍照功能值得称赞，它支持场景模式，还支持白平衡调节等功能，在当年同价位手机当中，它的成像质量位于前列，它配备的闪光灯在弱光环境下表现出色。

如今看来，N88的配置已过时，不过在功能机时代，它确实代表了诺基亚的最高工艺水准，即便到现在，仍有不少收藏家将它当作经典机型珍藏，N88的耐用性和稳定性延续了诺基亚一贯的优点，很多用户的N88至今仍能正常使用。

这款手机见证了诺基亚在向智能机转型之前的最后一段辉煌时光，对于众多老用户而言，它是难以磨灭的记忆。如今再看N88，人们不仅能感受到那个时期手机产品所拥有的独特魅力，还能体会到科技发展速度极快，变化极大。