酷派8718是一款智能手机，它由国内知名手机品牌酷派推出，其定位是中端市场，这款机型搭载了高通骁龙系列处理器，配备了5.5英寸高清显示屏，能为用户带来流畅的操作体验，也能带来清晰的视觉享受。

在硬件配置方面，酷派8718配备了后置摄像头，其像素为1300万，还配备了前置摄像头，像素是500万，前后摄像头形成组合，它支持美颜模式，具备多种拍摄功能，可满足日常拍照需求。它内置了电池，电池容量为3000mAh，搭配智能省电技术，续航表现颇为出色。

在系统方面，酷派8718运行的是CoolUI操作界面，该操作界面是基于Android系统深度定制而成，它能提供丰富的本地化功能，还能提供丰富的本地化应用，指纹识别、双卡双待等实用功能也都具备 。

在实际使用体验中，酷派8718采用了金属机身设计，手感很不错。它的系统运行流畅度在同类产品里较为突出。播放1080P视频时，能维持较好的帧率稳定性。运行主流游戏时，同样能保持较好的帧率稳定性。

这款手机发布的时候，它的性价比具备竞争力，适合那些追求实用性能的消费者去选择，如今在市面上已经有了更新款的机型，然而酷派8718依旧是预算有限的用户的不错选择。