MIUI论坛官网由小米官方打造，是供MIUI系统用户交流的平台，该平台包含系统更新、问题反馈、功能讨论等核心内容。下面要介绍的是MIUI论坛官网的主要功能以及访问方式：

一、官网地址与访问

1. 官方网址为

2. 支持PC端和手机浏览器访问

3. 建议使用小米账号登录以获得完整功能

二、主要功能板块

1. 系统更新区：

包含最新MIUI稳定版、开发版更新公告

提供各机型ROM下载链接

更新日志详细说明

Bug反馈专区（按机型分类）

功能异常上报

3. 交流讨论区：

MIUI功能使用技巧分享

主题美化资源交流

刷机教程与经验

三、特色服务

1. 内测申请入口

2. 官方人员在线答疑

3. 用户建议收集通道

4. 米粉俱乐部活动公告

四、使用建议





1. 发帖前先搜索已有解决方案

2. 反馈问题时需注明：

MIUI版本号

手机型号

3. 关注"MIUI公告"账号获取官方通知

五、注意事项

1. 仅支持正版系统讨论

2. 禁止发布非官方ROM

3. 遵守论坛规则，文明交流

应以官网公告内容为准的是当前最新的MIUI版本 。本文所提供的信息 ，适用于2023年10月之前的论坛版本 。