苹果手机正品查询方法

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Science Technology
1. 官方序列号查询
先进入手机设置，然后打开“通用”选项，接着进入“关于本机”，最后从中找到12位序列号。
先访问苹果公司官网的支持页面，接着进入“检查保修状态”页面，随后输入序列号。
正品会显示有效购买日期、保修状态等信息
2. IMEI码验证
拨号界面输入*#06#获取15位IMEI码
通过苹果官网或第三方IMEI查询网站验证
需核对IMEI码与包装盒、手机背面信息是否一致
3. 外观细节鉴别
正品iPhone的屏幕与边框接缝严密无毛刺
原装充电器插头有精细的激光雕刻序列号
机身所有按键回弹有力，无明显松动
4. 系统验证法
尝试连接iTunes，正品iPhone会被正确识别
检查系统设置中是否出现非苹果官方的预装应用
正品iOS系统设置菜单无拼写错误或异常选项
5. 购买渠道验证
保留正规发票和包装盒
核对销售商是否在苹果官网授权名单内
全新机首次激活日期应与购买日期吻合
6. 专业检测
前往Apple Store直营店进行检测
使用爱思助手等专业工具读取设备信息
第三方维修点可拆机检查内部元器件
7. 防伪提示
警惕明显低于市场价的"全新机"
拒绝已激活的"全新机"
注意包装盒封条是否为原厂一次性封装
建议同时运用3种以上验证方法，对于新机器，建议保留完整购买凭证，保留时间最少为一年。如果发现有异常情况，可拨打苹果客服来进行核实。
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