苹果手机正品查询方法

1. 官方序列号查询

先进入手机设置，然后打开“通用”选项，接着进入“关于本机”，最后从中找到12位序列号。

先访问苹果公司官网的支持页面，接着进入“检查保修状态”页面，随后输入序列号。

正品会显示有效购买日期、保修状态等信息

2. IMEI码验证

拨号界面输入*#06#获取15位IMEI码

通过苹果官网或第三方IMEI查询网站验证

需核对IMEI码与包装盒、手机背面信息是否一致

3. 外观细节鉴别

正品iPhone的屏幕与边框接缝严密无毛刺

原装充电器插头有精细的激光雕刻序列号

机身所有按键回弹有力，无明显松动

4. 系统验证法

尝试连接iTunes，正品iPhone会被正确识别

检查系统设置中是否出现非苹果官方的预装应用

正品iOS系统设置菜单无拼写错误或异常选项

5. 购买渠道验证

保留正规发票和包装盒

核对销售商是否在苹果官网授权名单内

全新机首次激活日期应与购买日期吻合

6. 专业检测

前往Apple Store直营店进行检测

使用爱思助手等专业工具读取设备信息

第三方维修点可拆机检查内部元器件

7. 防伪提示

警惕明显低于市场价的"全新机"

拒绝已激活的"全新机"

注意包装盒封条是否为原厂一次性封装

建议同时运用3种以上验证方法，对于新机器，建议保留完整购买凭证，保留时间最少为一年。如果发现有异常情况，可拨打苹果客服来进行核实。