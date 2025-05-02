酷派7298a是酷派公司推出的一款智能手机，它属于入门级，于2013年推出，主要面向预算有限的用户群体，这款手机搭载了当时主流的硬件配置，能提供不错的日常使用体验。

在外观设计上，酷派7298a配备了4.5英寸的IPS显示屏，其分辨率是854×480像素，在这个价位段显示效果还算可以。它的机身尺寸是133×68×9.5mm，重量约150克，握持起来感觉比较舒适。它的后盖使用的是磨砂塑料材质，防滑性能良好。

在硬件配置方面，这款手机配备了联发科MT6589四核处理器，其主频为1.2GHz，还搭配了1GB运行内存以及4GB存储空间，并且支持最大32GB的存储扩展。在当时，这样的配置能让大多数应用和游戏流畅运行，不过要是现在使用，可能就会感觉有些吃力了。

在相机配置上，酷派7298a装有800万像素的后置摄像头，还配备了200万像素的前置摄像头，它支持自动对焦功能，并且带有LED补光灯，在光线充足的环境里，其拍照效果还算可以。





在系统方面，这款手机预先安装了基于Android 4.2的Cool UI系统，该系统提供了一些实用的本地化功能，并且进行了优化。它的电池容量是2000mAh，对于4.5英寸屏幕的手机而言，其续航表现处于中等水平。

在网络支持方面，酷派7298a具备双卡双待功能，它能够兼容GSM网络，也能兼容WCDMA网络，不过它不支持4G LTE网络。

酷派7298a是一款面向入门级市场的产品，在那个时候它有着不错的性价比。不过要留意，这款手机已经停产好些年了，其软件支持或许已经终止，所以不建议当下购买使用。