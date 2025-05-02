佳能相机型号排名大全

佳能在摄影领域处于领导地位，是知名品牌，其产品线布局完整。本文将从传感器尺寸、性能定位、价格区间等多个方面，对佳能当前正在销售的主力机型排名进行全面梳理。

一、全画幅专业机型排名

1. EOS R5（旗舰级：4500万像素/8K视频）

EOS R6 Mark II是一款相机，它属于均衡旗舰类型，具备2420万像素，还支持40fps连拍。

3. EOS R5 C（电影级：8K RAW视频录制）

4. EOS R3（速度旗舰：眼控对焦/30fps连拍）

二、APS-C画幅机型排名

EOS R7是旗舰级别的机型，它属于APS-C类型，具备3250万像素，支持15fps的拍摄速度。

EOS R10是一款中端APS-C机型，它的像素是2420万，拍摄帧率能够达到23fps 。

EOS 850D是一款单反入门机型，它的像素为2410万，每秒能够拍摄7张照片 。

三、入门全画幅推荐

1. EOS RP（最轻量全画幅：2620万像素）

EOS R8是新一代的入门机型，它的像素是2420万，帧率为40fps 。

四、视频特化机型

1. EOS C70（电影机：4K 120P）

2. EOS R5 C（混合机型）





3. EOS R7（APS-C视频机）

五、性价比排名（2023年）

1. EOS R8（全画幅入门）

2. EOS R7（APS-C旗舰）

3. EOS RP（二手市场超值）

专业建议：

1. 商业摄影首选R5/R6 II

2. 视频创作考虑R5 C/C70

3. 入门用户推荐R8/RP

4. 生态摄影优先R7/R3

所有排名都是通过综合性能评估得出来的，具体的选择需要结合预算，还需要结合创作需求。建议去实体店体验一下真机的操作手感。