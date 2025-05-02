1. GT 710 - 性能极低，仅适合基础显示输出，价格与性能不成正比。

2. RX 550 (低显存版)显存不足，比如是2GB版本，不能满足现代游戏的需求，而且性价比很低。

3. GT 1030 DDR4版它使用的是DDR4显存，而不是GDDR5，其性能大幅下降，所以不建议购买。

4. GTX 1650 (GDDR5版)它的性能比同价位的竞品（像RX 6400）要差，并且不具备DLSS功能。

5. RTX 3050 (8GB版) - 显存和带宽不足，4K或光追场景表现差，价格虚高。

6. RX 6500 XT (PCIe 3.0平台) - 仅4条PCIe通道，在老旧主板上性能暴跌。

7. RTX 4060 (8GB版) - 显存容量和128位宽限制，不适合高分辨率游戏。





8. Intel Arc A380 - 驱动优化差，游戏兼容性问题多，稳定性存疑。

9. 二手矿卡（如RX 580矿翻版） - 寿命和稳定性无法保障，故障率高。

10. 品牌杂牌显卡 - 无正规售后，散热和供电设计缩水，易出现硬件问题。

避坑建议：

优先选择显存≥6GB、支持DLSS/FSR技术的型号。

避免购买老架构或低显存版本显卡。