ThinkPad X1 Carbon属于联想旗下高端商务轻薄本系列，它工艺品质优秀，性能表现突出，运用经典的ThinkPad设计语言，所以成为商务人士首选机型。本文会从多个维度全面剖析这款产品的核心亮点。

一、外观设计

X1 Carbon有着经典的黑色外观，它的机身是碳纤维材质做的，兼顾了轻量化与坚固性，整机重量只有1.13kg，厚度是14.9mm，便携性很不错，标志性的小红点键盘被保留下来了，还有防泼溅设计，键程是1.5mm，打字手感挺好 。

二、硬件配置

最新款X1 Carbon搭载了第13代英特尔酷睿处理器，最高可选配i7-1365U vPro，它拥有16GB LPDDR5内存，还有2TB PCIe SSD存储组合，配备14英寸2.8K OLED显示屏，该显示屏支持100% DCI-P3色域，亮度为400尼特，并且通过了杜比视界认证。

三、商务特性

1. 军工级耐用性：通过12项MIL-STD-810H认证

2. 安全防护：配备指纹识别+红外摄像头双重认证

3. 全时互联：可选配5G/LTE移动网络模块

接口丰富，它有2个雷电4接口，有2个USB - A接口，还有HDMI 2.1接口等 。

四、续航表现

该电池的容量为57Wh，它配备了联想的快充技术，官方称其续航时间可达19小时。在实际办公使用时，续航时长能维持在8至10小时，并且它支持快充功能，1小时可充电80% 。

五、选购建议

1. 基础版(i5/16GB/512GB)适合普通办公

2. 高配版(i7/32GB/2TB)适合专业用户

3. 建议优先选择带5G模块的版本

4. 教育优惠时段可享受15%左右的折扣

ThinkPad X1 Carbon在2023年于商务本领域技术领先，它是市面上少数兼顾轻薄的产品，是少数兼顾性能的产品，是少数兼顾耐用性的产品，对于预算充足的商务人士而言，这款机型无疑是值得重点考虑的选项。