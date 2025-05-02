联想昭阳E43是联想旗下的一款商务笔记本电脑，它专为企业用户设计，也为专业人士设计。本文会全面介绍这款产品，包括其硬件配置，其性能表现，其使用体验，还会给出维护建议，以帮助您更好地了解这款设备，更好地使用这款设备。

一、硬件配置

联想昭阳E43搭载了第11代英特尔酷睿i5或i7处理器，内存最高能选择16GB DDR4，固态硬盘是1TB PCIe SSD，它的14英寸FHD IPS防眩光显示屏分辨率为1920×1080，支持180度开合，还内置了指纹识别器，配备了720p高清摄像头和双阵列麦克风。

二、接口与扩展

机身左侧有USB 3.2 Gen1接口，还有HDMI 1.4接口，另外还有雷电4接口，右侧设有两个USB 3.2 Gen1接口，以及3.5mm耳机麦克风二合一接口，它支持Wi-Fi 6无线连接，也支持蓝牙5.1无线连接，并且可以选配4G LTE模块。

三、性能表现

日常办公时，昭阳E43运行Office办公套件、Photoshop等常用软件很顺畅，PCMark 10基准测试得分约4500分，Cinebench R23多核得分约5500分，满电时能提供约8小时续航，并且支持快速充电技术。

四、安全特性

它配备了指纹识别功能，带有TPM 2.0安全芯片，支持硬盘加密，机身材质是高强度铝合金，通过了MIL-STD-810G军规测试，能承受振动、高低温等严苛环境。

五、使用建议





1. 建议定期清理散热风扇，保持通风口畅通

2. 使用原装电源适配器充电

3. 建议安装联想Vantage控制中心进行驱动更新

4. 外出携带时建议使用专用电脑包

六、购买指南

目前市场售价大概在5000元至7000元这个范围，建议通过联想官网或者授权经销商去购买，购买时能选择3年上门保修服务，教育行业和企业客户可享受专属优惠。

联想昭阳E43性能值得信赖，具备出色的扩展性，是商务人士的理想选择。若想了解更多具体情况，可访问联想官方网站查询最新产品信息。