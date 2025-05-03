三星G7108是一款智能手机，由三星电子在2014年推出，属于中端商务类型，主要突出大屏体验和实用功能，它是GALAXY系列的一部分，继承了三星经典的圆润设计风格，其屏幕是5.25英寸720P的TFT屏幕，机身厚度为8.95毫米，重量是156克，有白色和黑色两种颜色可供选择。

硬件配置

处理器搭载的是高通骁龙400四核芯片，这个芯片的型号是MSM8226，它的主频为1.2GHz 。

在内存方面，其容量为1GB RAM，在存储方面，容量是8GB ROM，并且它还支持最大64GB的microSD卡扩展 。

后置摄像头的像素是800万，它支持1080P视频录制，前置摄像头的像素为200万。

电池：2600mAh可拆卸式电池

网络制式包含TD-LTE，也包含TD-SCDMA，还包含GSM（中国移动定制版） 。

系统与功能





它在出厂的时候就提前安装了 Android 4.3 系统，内置了三星 TouchWiz UI，并且提供多窗口分屏、手势控制等特色功能。它作为商务机型，支持加密文件夹、借助 Samsung Knox 进行远程设备管理等安全工具。

市场定位与评价

G7108是针对商务用户推出的机型，这些商务用户预算有限，可又需要稳定的性能，它的大屏表现获得好评，长续航表现同样获得好评，只是它的1GB内存，在多任务处理时略显不够，如今该机型已退市，在二手市场上，其价格大概在200元到400元，它适合当作备用机，也适合作为入门级体验设备。

注意事项

系统版本比较旧，这会致使部分现代应用不能兼容，因此建议刷入第三方ROM（像LineageOS），通过这样做来获取更好的使用体验。