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vivo是国内主流手机品牌，它的产品线涵盖了入门级手机，也包括旗舰机型，价格区间跨度不小。本文会为您详细介绍vivo各系列手机的最新价格信息，还会给出购买建议。
一、vivo在售主流系列价格区间
1. Y系列（入门机型）：
Y35：899-1299元
Y55s：1099-1599元
Y77：1499-1899元
2. S系列（中端拍照手机）：
S17e：1799-2199元
S17 Pro：3199-3699元
3. X系列（旗舰机型）：
X90：3699-4999元
X90 Pro：4999-5999元
X Fold2（折叠屏）：8999元起
二、价格查询方式
1. 官网查询：
访问vivo官网"产品"页面
选择具体机型后可查看详细配置及价格
2. 电商平台比价：
京东/天猫旗舰店：常有促销活动
拼多多：部分机型有百亿补贴价
建议对比多个平台选择最优价格
3. 线下渠道：
官方体验店：价格统一但可体验真机
授权经销商：可能提供赠品或优惠
三、影响价格的主要因素
1. 配置差异：同系列不同内存版本价格差300-500元
2. 新机溢价：刚发布机型价格较坚挺
3. 促销节点：618/双11等电商节优惠力度大
四、购买建议
1. 预算有限：选择Y系列或上市半年的S系列
2. 追求影像：建议X系列，注意Pro版本提升明显
3. 商务需求：可考虑X Fold系列折叠屏
4. 最佳入手时机：新机发布后3个月左右
Q：线下店比网上便宜吗？
A：官方渠道价格统一，但线下可能额外赠送配件
Q：如何避免买到翻新机？
A：建议选择官方渠道，查验外包装密封条
需要注意的是，这里并没有给出需要改写的句子内容，请你提供完整的句子，以便我按照要求进行改写。
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