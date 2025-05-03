诺基亚6680上市时间

诺基亚6680在2005年2月14日的3GSM世界大会上首次亮相，它是诺基亚首款支持3G网络的智能手机，引发了业界的广泛关注。这款手机搭载Symbian S60操作系统，最终于2005年5月在欧洲市场正式发售，随后陆续在全球其他地区上市。

诺基亚6680是6系列商务机型的代表作，它配备了当时很先进的26万色TFT屏幕，有130万像素摄像头，摄像头还配备滑动式镜头盖，并且具备蓝牙1.2技术。它采用双摄像头设计，前置30万像素用于视频通话，这充分体现了3G时代的通讯需求。它机身内置10MB内存，可通过RS-MMC卡扩展至2GB 。





需要注意的是，6680在不同地区有着不一样的版本编号，欧洲版的编号是6680，北美版被称作6682，北美版取消了前置摄像头，中国市场推出的是定制版6681。这款机器上市的时候建议零售价大概是500欧元，大约相当于当时的人民币5000元，它定位的是高端商务市场。

从历史角度来讲，6680的推出意味着诺基亚在3G智能终端领域有了重要布局，它采用了ARM 220MHz处理器和3D图形加速器，这为后续N系列机型的开发打下了基础。尽管它的电池续航能力是970mAh，体积较重，有133克，受到了一些批评，可它依然是2005至2006年间最畅销的3G智能手机之一。