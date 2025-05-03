红米note10pro参数配置价格

红米Note 10 Pro是Redmi于2021年推出的智能手机，它属于中端机型，其配置出色，价格亲民，在当时市场上成为热门机型，下面是它详细的参数配置及价格信息。

主要参数配置

1. 处理器它搭载了高通骁龙732G芯片，该芯片采用8nm工艺制程，其主频最高能达到2.3GHz，它的性能较为均衡，既适合日常使用，又适合进行轻度游戏。

2. 屏幕屏幕尺寸为6.67英寸，它是AMOLED挖孔屏，具备120Hz高刷新率，拥有240Hz触控采样率，分辨率为2400x1080，显示效果细腻又流畅。

3. 内存与存储它存在三种版本，一种是6GB搭配64GB，一种是6GB搭配128GB，还有一种是8GB搭配128GB，它支持MicroSD卡扩展，最高能够扩展到512GB。

4. 摄像头：

它后置配备了四个摄像头，其中主摄像素为1.08亿，采用的是三星HM2传感器，还有一个800万像素的超广角摄像头，一个200万像素的微距摄像头，以及一个200万像素的景深镜头。

前置1600万像素自拍镜头。

5. 电池与充电它内置了大容量电池，电池容量为5020mAh，具备33W快充功能，续航表现非常出色。





6. 操作系统它预先安装了MIUI 12系统，该系统基于Android 11，后续还能升级到更高版本。

7. 其他功能它支持侧边指纹识别功能，具备双频GPS，拥有红外遥控功能，支持NFC，设有3.5mm耳机孔，还具备IP53级防泼溅功能。

价格信息

红米Note 10 Pro的发布价格如下：

6GB+64GB版本：1499元

8GB+128GB版本：1999元

目前，新机型已经发布，这款手机的价格出现了下调，在部分渠道，二手手机的价格可能会更低，库存机的价格或许也会更低。

总结

红米Note 10 Pro凭借高性价比而为人所知，它格外适合这样的用户，他们预算有限，却对屏幕、拍照以及续航有着较高的要求 。虽说它已经发布了一段时间，但是它的配置在当下依旧能够满足大多数使用场景 。